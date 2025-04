Ampliamento Aess, a giorni i lavori

Il cantiere per l’ampliamento della sede di Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, prenderà il via entro alcuni giorni.

A comunicarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale che, rispondendo all’interrogazione di Maria Grazia Modena (Modena per Modena) su Aess, ha evidenziato l’importanza dell’Agenzia e delle sue attività di servizio nei confronti degli Enti locali soci, ormai diffusi in tutta Italia.

La consigliera ha chiesto, in particolare, se l’attuale Amministrazione non reputi opportuno e possibile rivedere il progetto di ampliamento di Aess sotto il profilo estetico, apportando le necessarie modifiche nel rispetto almeno parziale della struttura e nella piena visibilità e riconoscibilità dell’edificio di via Caruso progettato dall’architetto Eugenio Ansaloni, "annoverato tra le più significative recenti opere architettoniche italiane, tanto da essere inserito nel Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi pubblicata dal MiC, Ministero della Cultura".

L’assessore ha ricordato che l’ampliamento in progetto è posto in adiacenza alla sede esistente per ospitare le attività di formazione all’aperto, in uno spazio coperto e flessibile, da configurare a seconda delle esigenze.