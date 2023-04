"Anagrafe, due mesi per la carta d’identità"

"Due mesi e mezzo per prenotare un rinnovo della carta di identità, il telefono dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Modena risulta quasi sempre occupato, oppure squilla a vuoto". A denunciarlo è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò. "Da mesi riceviamo segnalazioni da parte dei cittadini di disagi in termine di difficoltà di prenotazioni per quelli che sono i servizi dell’anagrafe comunale - continua il dirigente di Fratelli d’Italia – Chiediamo pertanto che si faccia luce su quale sia la reale motivazione che prolunga così tanto il tempo di attesa per prenotare e consequenzialmente evadere le pratiche. Crediamo pertanto che, in determinati uffici strategici come quello dell’anagrafe, sia necessaria una valutazione tecnica volta a individuare il numero di impiegati necessari per aumentare la celerità di risposta, così da poter aver chiaro di che numero di operatori si necessiti e valutare il distaccamento da altri uffici meno sollecitati. Ricordiamo l’annuncio in pompa magna di qualche mese fa da parte del sindaco Muzzarelli e dell’assessore Ferrari per l’attivazione di un nuovo sportello interamente dedicato al rilascio delle carte d’identità elettroniche (Cie). Centoventisettemila euro il valore dell’intervento di restyling e assunzione di due nuovi operatori. Dopo nemmeno un anno il ritardo accumulato supera i due mesi e mezzo".