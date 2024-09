Anziane nel mirino: due donne scippate della collana d’oro

Scippate della collanina a distanza di poco tempo l’una dall’altra. E’ accaduto ieri pomeriggio in città. Vittime del furto con strappo una 60enne ed una donna di 70 anni, scippate la prima in via Emilia est e, la seconda, in Largo Garibaldi. Si tratterebbe dello stesso malvivente: un ragazzo straniero che avrebbe prima raggiunto le vittime alle spalle, per poi strappare loro la collanina d’oro. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della volante che, anche grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza della zona, stanno ora lavorando per indentificare l’autore delle gravi condotte. In base alla descrizione fornita dalle due donne, che fortunatamente non hanno riportato lesioni si tratterebbe appunto di un giovane straniero.

Il ragazzo, una volta in possesso del monile si sarebbe allontanato a piedi fuggendo nelle vie limitrofe. Sugli episodi sono ora in corso indagini da parte della polizia di Stato.

v. r.