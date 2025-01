Appello del fratello: "Aiutateci a trovarla"

"L’ultimo avvistamento di mia sorella risale a quanto pare a fine ottobre 2024, così come riferito dagli operatori e dal presidente di Porta Aperta. Il tempo scorre e siamo già a fine gennaio, da allora purtroppo non abbiamo avuto come familiari alcun altro riscontro. Per questo motivo vorrei chiedere a chi può avere visto mia sorella Daniela di aiutarci a ritrovarla, fornendo a me o a mia madre, ai nostri avvocati e agli inquirenti qualsiasi dettaglio utile".

Lancia un nuovo appello Alberto Ruggi, fratello di Daniela che, in precedenza, aveva deciso di parlare alla stampa per spiegare di aver sempre cercato di aiutare la giovane donna. "Credo che mia sorella sia in giro e magari si stia accompagnando a qualcuno che non conosco. Spero – aggiunge – che questa persona possa allora darci un segnale per farci sapere che Daniela sta bene".

Il legale che rappresenta l’uomo, l’avvocato Deborah De Cicco, aggiunge: "Gli inquirenti stanno lavorando, vagliando tutto e non tralasciando di seguire alcuna pista, al momento però pare non ci siano nuovi elementi significativi da valutare. Restiamo fiduciosi in attesa di ricevere aggiornamenti" sottolinea De Cicco.

Il fratello della 31enne aveva anche specificato di aver segnalato immediatamente alla Stazione dei Carabinieri di Montefiorino la scomparsa della sorella, dopo aver constatato come da giorni non rincasasse, un fatto insolito per lei. Era solita allontanarsi di tanto in tanto Daniela, ma non così a lungo e tutto il paese, da subito, si era allarmato. A spiegare come tutta la famiglia attenda fiduciosa gli esiti del lavoro che stanno svolgendo da mesi gli inquirenti, coordinati dalla Procura è il legale che rappresenta la mamma e la sorella di Daniela.

"Ho prontamente riferito circa l’esito del colloquio con il pubblico ministero alla mamma e alla sorella di Daniela Ruggi – afferma l’avvocato Guido Sola –. Entrambe hanno ringraziato ancora una volta le forze dell’ordine e la Procura per il lavoro che ad oggi continuano a svolgere e continuano a sperare di poter ricevere presto la telefonata risolutiva. Soprattutto la sorella di Daniela, Roberta ha inteso ringraziare anche i giornalisti per avere a loro volta fatto luce su tutte le piste che via via sono sembrate essere tali".

