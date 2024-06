ArmoniosaMente, domani l’anteprima con l’arpista Rudan

Una nuova anteprima per il festival ArmoniosaMente che da luglio abbraccerà tutta la provincia, valorizzando i luoghi dell’arte e della storia, col sostegno della Regione e della Fondazione di Modena. Domani sera alle 21 nella chiesa di San Giuseppe a Fanano sarà protagonista l’apprezzata arpista modenese Morgana Rudan (nella foto).

Proporrà un florilegio di brani e trascrizioni per arpa di celebri pagine, come l’iconica Aria dalla Suite in re maggiore BWV 1068 di Bach. Ascolteremo musiche di Haendel, di Rossini, di Hindemith e anche una trasposizione della famosa romanza "Una furtiva lagrima" di Donizetti. Morgana Rudan si è diplomata con il maestro Davide Burani all’Istituto superiore di studi musicali ‘Peri’ di Reggio Emilia, specializzandosi in masterclass di svariati arpisti. In questi mesi, nel Duo ClaroScuro, ha pubblicato il progetto discografico "Originals" e si accinge a un’altra incisione col Trio Mirages.

