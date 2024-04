Arriva l’estate, ’Musica, Maestro’: "Appuntamenti a Casa Pavarotti per continuare il sogno di Luciano"

L’estate è già nell’aria, "e per noi è una grande gioia poter tornare a invitare tutti nel nostro parco", sorride Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Luciano Pavarotti. Dal 16 giugno all’8 luglio si rinnoverà infatti la rassegna "Musica, Maestro!" con concerti, incontri, picnic in musica ed eventi nel verde del parco della Casa Museo Pavarotti, a Santa Maria Mugnano. "Anche quest’anno li abbiamo pensati proprio nel segno della divulgazione, come sarebbe piaciuto a Luciano – aggiunge Nicoletta –. Per lui era fondamentale portare la musica a tutti, allargare la platea del pubblico, ma anche invitare alla riflessione su grandi temi di attualità. Nella nostra rassegna anche l’intrattenimento non sarà mai fine a se stesso ma piacevolmente formativo". Non a caso gli appuntamenti di Casa Pavarotti sono inclusi anche nel cartellone del nuovo Belcanto Festival.

Si ripartirà con i deliziosi déjeuner sur l’herbe, i picnic del buongiorno della domenica mattina per tutta la famiglia (16, 23, 30 giugno e 7 luglio, sempre alle 10): si potrà fare colazione all’aperto con i cestini preparati dalla pasticceria Dondi, ascoltando i giovani cantanti della Fondazione, accompagnati dal maestro Paolo Andreoli. "Quest’anno, per il centenario di Giacomo Puccini, ogni domenica sarà dedicata a un’opera pucciniana – spiega Nicoletta –. Anche alla Casa Museo, nella sala dell’ascolto, a partire da maggio ogni mese ripercorreremo le grandi opere di Puccini interpretate da Luciano, a partire da ‘Bohème’, il suo debutto".

La musica – raccontata, spiegata e ascoltata – sarà protagonista anche di varie serate al parco. Lunedì 17 giugno alle 21 ecco "L’impresario teatrale", spumeggiante opera di Mozart, con l’orchestra del Conservatorio Vecchi Tonelli, diretta da Daniele Bisi e i cantanti delle classi di Katja Litting e Maria Pia Ionata. Poi due incontri con Giovanni Bietti, notissimo e apprezzato divulgatore musicale che ci condurrà alla scoperta di due capolavori pucciniani, "Tosca" (mercoledì 19 giugno) e "Turandot" (venerdì 28 giugno). Non tutti sanno che Puccini compose anche canzoni, e saranno proprio queste sue inusuali composizioni vocali da camera a illuminare il recital del soprano Giulia Mazzola, accompagnata al pianoforte da Marianna Tongiorgi (giovedì 27 giugno). Il percorso verrà incorniciato da una Crossover night, una serata con la Novensemble Orchestra ispirata ai grandi duetti che Luciano Pavarotti tenne con gli artisti pop, "un ponte tra epoche e generi – spiega Nicoletta –, fra la ‘Traviata’ di Verdi e ‘ Caruso’ di Lucio Dalla, fino al pop contemporaneo, ‘Acqua e sale’ di Mina e Celentano, e ‘Se piovesse il tuo nome’ di Calcutta ed Elisa".

In questo tripudio di note e di voci si incastonano le serate di "Sintonizziamoci!", riflessioni su temi sociali che interrogano le nostre coscienze con celebri protagonisti, da Stefano Massini a Enzo Bianchi (ne parliamo qui sotto). Gli appuntamenti di "Musica, Maestro!" saranno suggellati lunedì 8 luglio alle 20 dalla serata finale "AperInCanto", un aperitivo in musica con le prelibatezze dello chef Luca Marchini e un nuovo concerto dal vivo dei giovani cantanti della Fondazione Pavarotti. Molti degli eventi avranno ingresso gratuito, per altri è richiesto un piccolo contributo: per tutti è richiesta la prenotazione, scrivendo all’indirizzo info@casamuseolucianopavarotti.it