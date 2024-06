Associazioni, un focus tra proposte e criticità: "Da migliorare la comunicazione col Comune"

Un incontro rivolto alle associazioni per raccogliere domande e criticità dell’attività associativa, organizzato dai candidati di Forza Italia al consiglio comunale di Modena alle prossime amministrative ed europee 2024, tra i quali Piergiulio Giacobazzi, Fabio Giovanetti e Paola Zanasi. Tra i porblemi emersi anche il "disallineamento" tra i bisogni delle associazioni, perlopiù quelle che si occupano dell’area sociosanitaria, e l’amministrazione comunale. "Troppi adempimenti burocratici ai quali associazioni o enti del Terzo settore sono tenuti a provvedere e che mettono in secondo piano il lavoro sul territorio per dare risposte alle problematiche più ingenti - ha detto Vittorio Melotti Presidente de La Strada dei Geni –. Occorre migliorare la comunicazione con il Comune, per promuovere la conoscenza delle realtà interessate a partecipare al bandi".

l. c.