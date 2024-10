"Attendo da mesi una chiamata"

C’è anche chi, seppur con qualche riserva, è generalmente soddisfatto del sistema sanitario modenese. "La mia esperienza – dichiara Elisabetta Baccarani – è tutto sommato accettabile. Normalmente, riesco a ottenere le prestazioni in tempi abbastanza congrui rispetto alla necessità. Tuttavia, mi è capitato che, per una visita specialistica non urgente ma molto importante, promettessero di richiamarmi: da diversi mesi, sto ancora attendendo. Per le prestazioni ottenute tramite medico di famiglia, la situazione mi sembra accettabile, ma ci sono alcune branche come oculistica, odontoiatria e ginecologia, nelle quali sempre più persone si rivolgono al settore privato".