Auto contro un camion-cisterna, anziano resta incastrato: gravissimo

Grave incidente nella mattinata di ieri in via Frignanese a Vignola, località Tavernelle. Ad avere la peggio è stato G.L., 84enne residente a Marano, che dopo uno scontro tra la sua auto e un’autobotte è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara, con prognosi riservata.

Nessuna ferita, invece, per il conducente del mezzo pesante, G.P., 32enne di Marsala (Trapani).

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco (che hanno dovuto estrarre l’anziano dall’abitacolo della sua vettura), i sanitari del 118, un’auto medica e l’eliambulanza.

I rilievi di legge, invece, sono stati curati dal corpo unico di polizia locale delle Terre di Castelli. Gli agenti sono rimasti sul posto diverse ore e, a causa di questo sinistro, il traffico è rimasto rallentato per diverse ore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che sarà comunque da confermare dopo tutti gli accertamenti da parte della polizia locale, l’autobotte (un Iveco Stralis) viaggiava in direzione Vignola, mentre l’84enne maranese, a bordo della sua Opel Agila, procedeva in direzione opposta, verso Marano.

Poco prima delle 10 del mattino, proprio all’altezza di Tavernelle, in territorio del comune di Vignola, pare che uno dei due veicoli abbia invaso l’altra corsia, cosicchè si è generato uno scontro laterale che ha visto il conducente dell’Opel Agila avere la peggio.

G.L., infatti, dopo essere stato estratto dalle lamiere è stato trasportato in codice rosso, ovvero in livello di massima urgenza, all’ospedale di Baggiovara.

Le prossime ore saranno decisive per sciogliere la prognosi sulle sue condizioni.

Rimane al momento ancora tutta da accertare la dinamica dell’accaduto. Se davvero, come è sembrato durante i primi rilievi, si è trattato di un’invasione di corsia, bisognerà verificare anche quali sono le cause che l’hanno provocata.

Indagini, queste, che sono appunto a carico degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

Marco Pederzoli