Auto e garage in fiamme, evitati danni più gravi

Paura ieri pomeriggio a Carpi, in via del Sole. Per cause in corso d’accertamento, infatti, le fiamme hanno improvvisamente invaso un garage dove all’interno era posteggiata un’auto. Il rogo si è sprigionato in fretta distruggendo la vettura ma anche le scaffalature che si trovavano all’interno. Alcuni residenti si sono resi conto subito del fumo denso che fuoriusciva dal box e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Carpi con autopompa e di Modena con autobotte. L’incendio ha interessato anche parte di una parete in legno di un altro garage ma, grazie all’immediato intervento dei pompieri, la situazione è stata gestita nell’immediato e la palazzina non ha riportato danni. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 (a scopo precauzionale) e la Polizia locale.