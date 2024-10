Autorizzato il nido privato da 24 posti: "Così aumenta l’offerta formativa"

Si completa un altro tassello rispetto all’offerta educativa a Formigine. E’ infatti stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento per il nido privato Maria Ausiliatrice, presso la scuola dell’Infanzia omonima che amplia così la propria proposta didattico-educativa. Il nido, ubicato nei locali di quello che i formiginesi conoscono come ‘il Conventino’, collocato in pieno centro cittadino, si rivolge ai bambini da 9 a 36 mesi, con una sezione mista per età e un numero. di posti previsti è di 21, fino a un massimo di 24 come previsto dalla normativa regionale. L’autorizzazione concessa al plesso crea così, di fatto, il quarto polo per l’Infanzia attivo sul sul territorio, che va ad aggiungersi a quelli del ‘Don Franchini’ di Magreta, del ‘Barbolini-Ginzbrg-Peter Pan’ e del ‘Don Zeno’. Anche questa struttura rientrerà all’interno del Tavolo di coordinamento pedagogico distrettuale 0-6 anni che mira a condividere obiettivi, metodologie e pratiche educative allo scopo di mantenere standard qualitativi omogenei indipendentemente dalla tipologia di gestione. Ovvia la soddisfazione del Sindaco di Formigine Elisa Parenti, che evidenzia l’importanza e l’efficacia della sinergia tra pubblico e privato nel rispondere alle istanze del territorio. "Ringrazio molto gli uffici competenti per avere lavorato insieme alla direzione del nido, rendendo possibile l’ampliamento dell’offerta di posti sul territorio. Con quest’ultima struttura – conclude il Primo Cittadino - i posti autorizzati al funzionamento sono 375".