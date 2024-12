Avis a quota seimila donazioni: "Trend in crescita rispetto al 2023"

Si è svolta lunedì sera, nei locali dell’Arena Cross, la tradizionale cena di auguri natalizi dell’Avis di Carpi, con un centinaio di persone. Ad oggi l’Avis carpigiana conta quasi 3mila soci e al 30 novembre sono state effettuate circa 6000 mila donazioni, +359 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: "Se il buon andamento resta costante – ha affermato la presidente Arianna Soragni – entro la fine dell’anno potremo superare le donazioni del 2023, e fare fronte a tutte le emergenze sanitarie". Ottimo anche l’andamento a livello di donazione di plasma: "Ad oggi sono 3772, ossia 859 in più rispetto all’anno precedente – ha proseguito il presidente provinciale Cristiano Terenziani -. Non è una donazione di serie ‘B’, ma anzi è fondamentale dal momento che il plasma viene impiegato per produrre farmaci ‘salva vita’". Presente alla serata anche l’assessore all’Integrazione socio-sanitaria e salute, Tamara Calzolari, che ha sottolineato la positiva sinergia tra l’Avis e l’Arena Cross: "Si respira voglia di stare insieme per il bene della comunità".

m.s.c.