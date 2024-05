Aziende, il piano investimenti: "Nuove strutture e restyling, milioni di euro per l’edilizia"

In occasione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena che si è tenuta il 20 maggio è stato presentato l’aggiornamento del Piano investimenti delle Aziende sanitarie modenesi, relativo al triennio 2024-2026. Il Piano prevede l’accesso a svariate fonti di finanziamento, tra Pnrr e fondi statali, regionali e aziendali.

A fare da fondamento del Piano è l’impegno e la collaborazione tra Ctss, Regione e Aziende sanitarie per potenziare l’appropriatezza dei servizi e la vicinanza di questi ai luoghi in cui le persone vivono.

Ancora una volta si è richiamato il contesto nazionale e internazionale che purtroppo conferma, seppure attenuato rispetto al 2023, l’incremento dei costi legati al caro-materiali e all’inflazione, fattori che indubbiamente incidono anche sul citato Piano investimenti. Nel dettaglio, il piano investimenti dell’Azienda Usl di Modena ammonta a oltre 243 milioni di euro per la sola parte che riguarda le nuove costruzioni e l’ammodernamento edilizio, di cui una quota Pnrr di 37,5 milioni di euro.

Ammonta a oltre 194,4 milioni di euro il piano investimenti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per la sola parte che riguarda le nuove costruzioni e l’ammodernamento edilizio di cui una quota Pnrr di 39,9 milioni di euro e 100,7 in corso di assegnazione.

A Modena città, tra i principali progetti in corso per un totale di circa 29 milioni di euro, è stato avviato a dicembre scorso il cantiere della Casa della comunità all’ex ospedale Estense a cui si aggiungerà la Casa della comunità nell’ex Istituto Charitas in via Panni mentre inizieranno entro la fine di maggio e i primi di giugno i lavori per l’ospedale di comunità e l’hospice a Villa Montecuccoli, entrambi a Baggiovara.

Oltre agli interventi sulle strutture esistenti, nuove Case e Ospedali di Comunità, Hospice, e allo spostamento in corso delle Centrali Operative Territoriali nelle sedi definitive, nel Piano complessivo dell’Ausl sono inserite anche le aperture – già avvenute – dei 5 centri di assistenza e urgenza (Cau) modenesi, oltre a un importante investimento in termini di tecnologie biomediche e infrastrutture informatiche.Al Policlinico il 5 aprile è stato inaugurato il nuovo blocco ascensori del Policlinico di Modena - che verrà attivato a breve, non appena terminati i collaudi - sono state realizzate le fondazioni del Progetto del Materno Infantile e si prosegue con la costruzione fuori terra, continua la progettazione per ulteriori interventi per il miglioramento sismico del Policlinico di Modena. Sempre nell’ambito dei finanziamenti Pnrr si procede con la progettazione per la demolizione dei Corpi A e L. Per giugno 2024 è atteso il progetto definitivo della palazzina dei laboratori. Sono in progettazione gli interventi di miglioramento sismico.

Si sta ultimando la rimozione dell’amianto nei Poliambulatori di via del Pozzo.

Per l’ospedale civile di Baggiovara è previsto un nuovo comparto operatorio con degenza, ambulatori e spazi di supporto.