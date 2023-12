Baby gang di nuovo in azione a Modena: prendono a schiaffi due coetanei e li rapinano dei borselli

Modena, 12 dicembre 2023 – Avvicinati dal branco, presi a schiaffi e minacciati per poi essere rapinati. È quanto denunciato da due amici minorenni, domenica nel primo pomeriggio. Un copione che si ripete a quanto pare con preoccupante regolarità: quello di episodi di violenza avvenuti nella stessa ‘cornice’: la stazione delle autocorriere.

E’ qui, infatti, nella zona di viale Molza che i due ragazzini domenica sarebbero stati appunto aggrediti e picchiati da un gruppo di coetanei: pare si tratti di minori non accompagnati di origine tunisina. Gli stessi che da tempo seminano il terrore in città: a volte sui viali del parco o direttamente in centro storico e altre, appunto, nei pressi della stazione delle autocorriere. Su quanto denunciato dai minori sono ora in corso indagini da parte della squadra mobile e alcuni dei presunti responsabili sarebbero già stati identificati all’interno di alcune comunità di accoglienza del territorio. In base a quanto denunciato dai minori, il branco li avrebbe raggiunti per poi minacciarli e picchiarli. Una volta bloccati i baby rapinatori si sarebbero poi appropriati dei loro borselli, contenenti spiccioli e pare i telefonini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante: dopo di che sono scattate le indagini, per le quali sono risultati fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sicuramente, se si troverà conferma della responsabilità dei minori nell’aggressione denunciata dalle presunte vittime, gli stessi risponderanno di rapina. La zona della stazione delle corriere risulta tra quelle ‘sorvegliate speciali’ proprio a causa dei numerosi episodi di criminalità che coinvolgono minori: sarebbero state diverse le rapine messe a segno dagli stessi gruppi di stranieri non accompagnati in questi mesi.

Baby criminali che si approfitterebbero del momento di arrivo degli studenti in stazione e, quindi, di maggior affluenza di ragazzini e relativo caos per mettere a segno i colpi. A novembre un altro minore era stato tenuto fermo per le braccia, preso a calci e pugni e rapinato da tre 16enni residenti in città proprio alla stazione delle autocorriere.

I tre, poco dopo, erano stati prontamente bloccati dagli agenti della polizia locale. La vittima, infatti, si era avvicinata agli agenti e, visibilmente scossa, aveva raccontato loro quanto appena accaduto. Recentemente il questore di Modena ha emesso sei avvisi orali nei confronti di altrettanti minori ripetuti socialmente pericolosi. Provvedimenti previsti dal cosiddetto Decreto Caivano volti, tra le altre cose, ad arginare il fenomeno delle baby gang. Infatti i ragazzini, tra i 16 e i 17 anni si erano resi responsabili di risse e rapine ai danni di altri minorenni.