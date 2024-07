Bahi, colpo Castelfranco

Si è appena chiusa la stagione di dilettanti, ma in realtà quella nuova è già alle porte con i primi raduni del mese di luglio. E ad aprire la lunga estate sarà la Cittadella neopromossa in D che si radunerà giovedì 18 luglio al campo "Botti", poi da lunedì 22 a sabato 27 salirà in altura: dopo Pievepelago la scorsa estate questa volta toccherà a Sestola. In Eccellenza sarà invece il Castelfranco ad aprire le danze col raduno al "Ferrarini" di lunedì 22 luglio, il 29 via al Terre di Castelli che però già dal 24 al 26 svolgerà alcune sedute per chi è già a casa dalle ferie. La società oronero sta poi valutando di salire in altura (Trentino?) fino al 2 agosto con un test finale sabato 3. I

n Promozione la Sanmichelese già domani riprenderà il lavoro con due sedute a settimana per mettere la prima benzina nel motore, anche se poi il raduno vero e proprio della truppa di Azzurro è fissato per il 16 agosto. La prima a mettersi in moto sarà la United Carpi lunedì 29 luglio, poi la prima settimana di agosto (ma la data ancora non c’è) scatta La Pieve Nonantola, quindi il 7 via a San Felice che sta valutando anche il Trentino per qualche giorno (Andalo?), il 12 tocca alla Cdr Mutina al "Casini", poi tutte le altre si ritroveranno dopo Ferragosto, il 16 Camposanto e Colombaro (con la Sanmichelese), il 17 Ganaceto, il 19 Castelnuovo e Monteombraro e il 20 il Fiorano. Ancora non ha invece fissato la data la Pgs Smile, che è stata l’ultima ad andare in ferie avendo giocato le finali playoff di Prima fino a metà giugno.

Mercato. Altro innesto per il Castelfranco che annuncia Ismail Bahi centrocampista 2001 ex Savignano, Vignolese, Formigine e l’anno scorso a Spilamberto, anche se il club biancoverde non ha preso bene il trasferimento. "Bahi era stato confermato, eravamo d’accordo – spiega il presidente Davide Ferrari - e abbiamo scoperto che si è accordato con il Castelfranco senza nemmeno una chiamata o un messaggio. In tanti anni era mai capitata una situazione simile. Certo è una grande delusione, ma posso anche dire che se uno si comporta così ha valori completamente diversi dai nostri ed è meglio che vada altrove".

Lascia il Terre di Castelli il centrocampista Pampaloni che ha firmato per il Sasso Marconi. In Promozione innesto dello Smile che ha chiuso per il prestito dalla Sanmichelese della punta 2003 Samir Faissal Darga, l’anno scorso a Solignano.

Davide Setti