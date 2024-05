Bambino di otto anni investito da un carabiniere fuori servizio: tragedia sfiorata a Guiglia

Modena, 4 maggio 2024 – Travolto da un’auto mentre va a scuola. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna un bambino di 8 anni investito ieri mattina all’alba a Roccamalatina, frazione del comune di Guiglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,20 in via D’Azeglio, nel centro del paese. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale che si sta occupando dei rilievi, intervenuta subito insieme al 118.

Pare che il bambino fosse uscito da casa – che si affaccia proprio su via D’Azeglio – per raggiungere la fermata del bus e andare a scuola, ma probabilmente prima ha pensato di andare a fare un saluto alla mamma che insieme al marito gestisce il bar dall’altro lato della strada; in quel momento è arrivato un Suv Bmv, condotto da un 46enne, un carabiniere fuori servizio che stava accompagnando la figlia sedicenne a scuola. È stato un attimo: l’auto ha travolto il piccolo facendolo sbalzare in aria e poi a terra. Sono stati momenti allarmanti. L’automobilista ha subito chiamato i soccorsi mentre anche i pochi passanti già in strada a quell’ora si mobilitavano. Tra loro anche un operatore sanitario che in quel momento stava facendo colazione al bar dei genitori del bimbo. "Ero nel bar che stavo pagando il caffè – ha raccontato l’uomo con la voce rotta dalla commozione – ho sentito un tonfo, quando mi sono girato dalla vetrata ho visto la sagoma di una persona in mezzo alla strada; subito non mi sono neanche reso contro se fosse un adulto o un bambino, il mio primo pensiero è stato quello di avvicinarmi; io sono un soccorritore sull’ambulanza di Roccamalatina, mi è venuto spontaneo; ho prestato il primo soccorso al bambino e ho attivato il 118, sono arrivati con l’elicottero e l’automedica. I sanitari si sono presi cura di lui". Anche una signora che abita nei pressi del punto dell’incidente ha raccontato ancora scossa l’accaduto. "Ero ancora a letto quando ho sentito un rumore sordo – ha spiegato la residente – quando mi sono affacciata alla finestra ho visto il bambino sdraiato per terra".

L’elicottero è decollato con il bambino a bordo alla volta dell’ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo nell’impatto ha riportato alcuni traumi importanti, tra cui anche un trauma cranico; una volta valutato al pronto soccorso è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono serie e la prognosi è riservata ma fortunatamente le notizie che arrivano dal nosocomio sono, per quanto possibile, ‘confortanti’: il bambino infatti non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa durante i rilievi della polizia stradale ma la notizia dell’incidente ha fatto in fretta il giro del paese. Alcuni residenti hanno spiegato che il bambino è la ‘mascotte’ del bar dei genitori. Va a scuola e viene sempre accompagnato dai genitori alla fermata del bus, anche ieri mattina pare che il padre fosse dietro di lui ma è bastato un attimo: una corsa fuori dal portone sulla strada senza accorgersi dell’auto che stava arrivando.