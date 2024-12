Banda del tombino in azione a Modena: ristoratori in ginocchio dopo furti e danni ingenti

Ancora in azione venerdì notte la banda del tombino: almeno due persone che da tempo mettono in ginocchio i ristoratori. Dopo i colpi alla Baracchina di viale Amendola e alla Baracchina Urbana di Modena Est, infatti, i malviventi hanno preso di mira il ristorante ‘A Tavola Con Delia’ di via Del Sagittario. Come in tutti gli altri colpi la banda di balordi ha letteralmente devastato il locale, come spiega la titolare Carmen Oliva (in foto).

"Mi hanno distrutto la porta con un tombino, una tecnica che usano da circa un mese, quando hanno devastato anche l’erboristeria qua accanto. Ci hanno preso il tablet, un porta documenti, bottiglie di vino per migliaia d’euro ma voglio ringraziare pubblicamente gli agenti della volante e della mobile che sono intervenuti immediatamente. A causa della porta sfondata – sottolinea – ho dovuto sistemare i clienti nella veranda e noi abbiamo lavorato tutto il giorno con le felpe. Stiamo cercando di riparare il danno ma – spiega – per noi, dicembre è il mese in cui si lavora di più quindi il danno è ingentissimo. Per fortuna i clienti hanno capito e nessuno ha fatto problemi. Però, oltre ad una grande perdita è stato un doppio lavoro".

A fare irruzione nel locale intorno alle 5 di venerdì notte due uomini che, in poco tempo, hanno ripulito il ristorante. Ora le immagini delle telecamere interne sono in mano alla polizia che sta indagando per individuarli: nei frame si vedono chiaramente i due balordi in azione che, con velocità ma estrema tranquillità, ripuliscono il locale.

I danni dunque sono ingenti. Per ben due volte nelle scorse settimane probabilmente la medesima banda aveva sfondato l’ingresso della Baracchina di viale Amendola, tagliando anche il telone esterno causando danni da migliaia di euro. Successivamente i balordi avevano ‘fatto visita’ alla Baracchina Urbana di Modena Est, agendo con le stesse modalità. Sempre la scorsa settimana i malviventi avevano preso di mira un negozio di alimentari in Canalchiaro, arrivando ad utilizzare uno scooter come ariete per sfondare la porta a vetri. Tutto per pochi spiccioli lasciati nel fondo cassa. L’ira dei commercianti era stata tanta a fronte di danni veramente ingenti. Pare però che i due ripresi venerdì notte mentre ripuliscono velocemente il locale di via Del Sagittario siano volti noti e la polizia, appunto, è sulle loro tracce.

"Un ringraziamento speciale alle volanti della Questura per il tempestivo intervento, coordinato con precisione e tempismo perfetto dalla squadra mobile che ha dato prova di professionalità, umanità e cortesia" conclude la proprietaria.