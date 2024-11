Basmakh torna dopo sei mesi . Subito decisivo con il caschetto

Sei mesi senza poter giocare. E poi in appena 30’ Imad Basmakh (foto) ha ricominciato a fare quello che gli viene meglio, assist e gol. È stato un sabato speciale quello del bomber classe ’89 della Fonda Pavullese, che dopo il lungo stop per infortunio è entrato nel finale della gara che i gialloneri (Seconda ’F’) stavano perdendo 1-0 in casa col Real Dragone dando subito la svolta: dopo 5’ ha servito l’assist per il pari di Pirani, poi ha trovato di testa con una grande torsione anche il 2-1, rimediato dal Real Dragone a 2’ dalla fine. Un 2-2 prezioso per la corsa salvezza (il Real resta a -2) dei pavullesi, ma soprattutto una liberazione per il bomber che ha giocato con uno speciale caschetto protettivo per la testa – in stile del portiere Cech del Chelsea – dopo lo stop dovuto a un colpo subito alla testa. Un piccolo calvario cominciato nell’estate del 2023, quando al Torneo della Montagna in uno scontro col portiere del Frassinoro prese un colpo in testa che lo costrinse al ricovero in ospedale per una forte commozione cerebrale. Dopo un mese il ritorno in campo e il via della stagione con la Fonda, portata ala salvezza tramite i playout anche con i suoi 20 gol (erano stati 50 nei due anni precedenti di Terza…), di cui 2 nel playout con l’Audax Casinalbo, quando nella sfida di andata subisce un altro colpo alla testa. Di lì la decisione, a maggio scorso, di fermarsi e dopo aver effettuato tutti gli esami, il rientro con caschetto sabato, dopo 6 mesi, e un contributo subito decisivo.

Panchine. Ufficiale al Fiorano mister Andrea Parenti, già tecnico del settore giovanile biancorosso, poi preparatore atletico alle giovanili del Modena e alla Pro Vercelli. In Prima ’D’ la Quarantolese (un solo successo in 9 gare) ha confermato mister Luppi.

d.s.