"Bellco, farò sentire la mia voce"

MIRANDOLA (Modena)

"La mia presenza qui penso che sia la più naturale possibile per manifestare la solidarietà, mia personale e delle istituzioni che rappresento, in un territorio in cui il biomedicale è stato fondamentale per lo sviluppo non solo di questo territorio, ma direi con ricadute sul benessere dell’Italia intera". Lo ha detto la prefetta di Modena, Alessandra Camporota, in visita ieri al presidio dei dipendenti della Bellco a Mirandola. "Per la prefetta la situazione è "complessa e coinvolge tante famiglie. Quello che si può fare si farà. Io farò sentire la mia voce assolutamente". Il settore in cui lavora Bellco (la cui proprietà ha annunciato l’uscita dal mercato della dialisi cronica e acuta), ha ricordato Camporota, "è essenziale per la vita umana".