"Benessere e felicità, sport fondamentale"

Praticare sport è importante a qualsiasi età.

Garantisce, infatti, una vita sana offrendo numerosi benefici fisici e psicologici.

A livello fisico aiuta a rafforzare il sistema immunitario, difendendo da eventuali malattie dell’organismo.

Aiuta a prevenire le disfunzioni metaboliche, riducendo il rischio di obesità.

Migliora la salute del sistema cardiovascolare, riducendo il rischio di una morte prematura, in particolare quella causata da infarto e da altre malattie cardiache.

Aiuta a prevenire lo sviluppo di tumori, artrosi e osteoporosi. Favorisce il benessere psicologico, riducendo i sintomi di ansia, stress e depressione e migliora l’umore, liberando due ormoni: la serotonina e le endorfine, che danno una sensazione di felicità e piacere.

Previene, inoltre, specialmente tra gli adolescenti, i comportamenti a rischio: come l’uso di tabacco, alcool e diete non sane.

Ponendo l’attenzione proprio sui più giovani, lo sport favorisce la socializzazione, l’autostima ed apporta un sano spirito di competizione.

Lo sport forma l’identità e l’amicizia.

Infatti la partecipazione sportiva aiuta a creare un’identità sociale.

Per i giovani che praticano attività sportive organizzate, lo sport costituisce un’occasione per incontrare altri ragazzi aventi interessi ed obiettivi comuni, sviluppando senso di appartenenza. Costituisce, quindi, un collante per la nascita di nuove amicizie ed uno strumento, fondamentale, per imparare a stare in gruppo, all’insegna del rispetto e della lealtà nei confronti di compagni ed avversari.

Lo sport contribuisce alla costituzione della fiducia in se stessi mettendo alla prova le proprie abilità e capacità, attraverso sedute di allenamento e prove via via sempre più strutturate e difficoltose.

Accresce, inoltre, la competenza fisica e la stima nel proprio corpo.

Insegna la disciplina, le regole, lo spirito di sacrificio, la costanza e la determinazione. Aiuta i giovani a gestire lo stress e le emozioni negative. Dopo una giornata passata a scuola e sui libri, lo sport aiuta a scaricare le tensioni e la stanchezza, concilia l’attenzione e favorisce il sonno.

Abbiamo fatto un sondaggio, all’interno della nostra scuola, per valutare quanti ragazzi effettivamente pratichino sport e quali siano i più praticati.

Emerge che su un totale di 271 alunni il 77,8% fa sport regolarmente.

In particolare il 25,09% pratica il calcio, l’8,85 % il nuoto, il 7,74% la pallavolo, il 4,79% il tennis, il 4,42%, a pari merito, il basket, l’equitazione e le arti marziali, il 5,53% la danza e ginnastica artistica, mentre il 22,14% non fa sport.

articolo realizzato

dagli studenti

della classe 2C

dell’Istituto Giacomo Cavedoni di Sassuolo