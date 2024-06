Bianco in attesa di una panchina. Caldara mette già a posto la difesa

Se Davide Vaira è tornato immediatamente in pista, ripartendo da Pisa, lì dove troverà Pippo Inzaghi in panchina, Paolo Bianco è ancora in attesa di una nuova avventura. L’ex tecnico canarino, esonerato lo scorso 13 aprile, il giorno dopo l’amara sconfitta incassata dal Catanzaro, avrebbe potuto ricominciare proprio dalla Calabria e dalla squadra che aveva provocato i cori di sconforto della Montagnani. Sembrava molto vicino ma, alla fine, il matrimonio non si farà. Bianco non sarà il nuovo allenatore del Catanzaro, in precedenza aveva rifiutato anche la panchina del Cosenza.

Ha, invece, flirtato fortemente con la panchina del Frosinone in questi ultimi giorni. I ciociari avevano individuato in Vivarini l’uomo giusto, ma le piccole problematiche nate intorno al suo addio a Catanzaro avevano indotto il ds del Frosinone, Angelozzi, a tenere caldo il nome di Bianco in caso di fumata nera. La fumata per Vivarini, invece, è diventata bianca (e non è un gioco di parole) e, così, l’ex collaboratore di Allegri resterà in attesa di una chiamata da un club per il futuro, restando legato al Modena per un anno, come prevedeva il suo contratto al momento dell’esonero.

Per quanto riguarda il presente, domani apre ufficialmente la finestra di mercato estiva. Inizia il periodo più lungo dell’anno, mentre i calciatori si godono gli ultimi giorni di vacanza e i direttori sportivi puntellano le primissime mosse. Il Modena, un paio, le ha praticamente chiuse e non sono più un mistero. Caldara, Alberti e Idrissi, il giovane esterno che arriverà in prestito dal Cagliari. Il suo arrivo ci porta a pensare che per Oukhadda il futuro è a maggior ragione lontano dall’Emilia, si era parlato di Spezia ma sono trattative destinate ad entrare nel vivo a luglio inoltrato. Con l’arrivo di Caldara, i canarini potrebbero anche essere a posto in difesa. Simone Romagnoli piaceva e piace ancora, il suo approdo è vincolato ad una partenza di Cauz, al momento non nei piani.

Tremolada e Manconi ripartiranno dalla C, ci sono squadre molto interessate tra quelle che vorranno provare a vincere i rispettivi gironi: Catania, Vicenza, Trapani, Avellino, Benevento. Questione Palumbo. Dal punto di vista della società il calciatore è, naturalmente, incedibile. Forte anche di un contratto fino al 2027, il Modena non ha intenzione di privarsi del suo giocatore migliore, per ripartire da lui per un campionato di rilancio. A questo è giusto attenersi, pur sapendo che le vie del mercato restano tantissime e, talvolta, impronosticabili.

Alessandro Troncone