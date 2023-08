Biblioteca digitale a domicilio, Cavezzo in un progetto europeo

"Testare uno strumento di autovalutazione per monitorare le competenze digitali nel settore bibliotecario, inserendosi nelle azioni per la formazione permanente e degli adulti". E’ questo l’obiettivo di un progetto europeo Erasmus+ denominato "Adele - Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe", che vede coinvolta anche la biblioteca di Cavezzo. Accanto ad altri importanti 96 partner di Italia (24 realtà aderenti), Irlanda, Belgio e Bulgaria, tra biblioteche e istituzioni culturali, coinvolti ci sarà anche la biblioteca del comune della Bassa, che si pone dunque all’avanguardia di questo processo che proietta l’azione delle biblioteche nel futuro, portandole nelle case delle persone che si avvalgono dei suoi servizi. "La prossima settimana – dice con soddisfazione e orgoglio la sindaca Lisa Luppi - la nostra BIBLIO parteciperà, dal 28 agosto al 4 settembre, al secondo workshop internazionale del progetto, che si terrà a Bruxelles". Il progetto Adele muove dalla constatazione che le tecnologie digitali hanno cambiato profondamente la nostra vita personale, professionale ed educativa. I cambiamenti coinvolgono anche il settore educativo, che sta ora esplorando soprattutto per il mondo degli adulti nuovi ruoli, metodi e servizi nell’ambito dell’apprendimento permanente. Ma come possono le organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti, soprattutto quelle che operano nel settore dell’educazione non formale, come le Biblioteche, sapere se stanno utilizzando al meglio le tecnologie digitali? Adele intende rispondere a questo bisogno, offrendo uno strumento gratuito e personalizzabile, l’Adele Tool, che aiuti le organizzazioni a riflettere su come utilizzano e dove possono integrare ulteriormente le tecnologie digitali per migliorare i propri servizi.

Alberto Greco