Bimbo morto durante il parto, caso chiuso: evento imprevedibile, assolti tutti i medici

Era morto mentre veniva alla luce e i genitori, sconvolti, avevano subito presentato un esposto in procura. Le perizie, però, hanno escluso responsabilità in capo ai sanitari iscritti nel registro degli indagati: cinque medici dell’ospedale di Sassuolo, tra cui pediatra, un neonatologo e un’ostetrica accusati di omicidio colposo. Per i sanitari (assistiti dall’avvocato Alessandro Sivelli e dalla collega Chiara Bardelli) il giudice nei giorni scorsi ha disposto l’archiviazione del fascicolo.

Il bambino (secondo la perizia medico legale svolta dai consulenti della procura) è morto per un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero un ematoma del cordone ombelicale, descritto dai periti come rara complicanza del parto. La vicenda risale al 9 dicembre del 2023. La mamma, una donna di 33 anni residente con il marito a Reggio Emilia, alla prima gravidanza, con un decorso tranquillo e senza particolari problemi, era stata sottoposta a cesareo d’urgenza deciso dal personale sanitario di Sassuolo che, per due giorni e due notti, aveva monitorato il feto. Il bambino infatti non era correttamente posizionato. Poi la tragedia. Nulla (secondo i professionisti) avrebbe potuto evitare il drammatico decesso.