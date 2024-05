Biro, la rivoluzione. Incontro con Bertoni

Proseguono alla Fondazione San Carlo di Modena gli incontri dedicati agli ‘Oggetti rivoluzionari’ che hanno segnato il secolo scorso, sia nella quotidianità che nell’immaginario. Oggi alle 18, nella Sala Verde della Fondazione, il docente di Letteratura italiana contemporanea e Poesia italiana del Novecento alll’Università di Bologna, nonché poeta, Alberto Bertoni (foto), parlerà di ‘Inchiostri democratici. Fra biro e bic, le penne in rivolta’, ossia della rivoluzionaria penna a sfera. L’incontro s’inserisce nell’ambito del progetto pluriennale ‘Rivoluzioni’, promosso da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico di Modena, Centro Documentazione Donna Modena, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena e Fondazione di Modena. "In questo studio ha sicuramente influito la mia maestra elementare Norma Mazzoni – racconta Bertoni –. Attorno al 1962 è stata considerata una rivoluzionaria perché impose a me e ai miei compagni di classe di seconda elementare, a Sant’Agnese Centro in via Prampolini, l’uso di uno strumento per l’epoca ancora inusuale, la penna biro: più precisamente la sottilissima ed elegante pelikanina. A distanza di più di sessant’anni mi rendo conto dell’importanza di quella scelta". m.s.c.