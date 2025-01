’Blitz’ in Duomo: ecologisti condannati

Era il 31 gennaio 2024 quando, in quattro, presero la parola in Duomo durante la messa solenne celebrata dal Vescovo in occasione di San Geminiano: l’intento era quello di ‘sensibilizzare’ sulla tutela dell’ambiente. La procura, però, ha contestato ai quattro militanti di XR - Extinction Rebellion, tre donne di 28, 49 e 63 anni e un uomo di 34 il reato di interruzione o turbativa di funzione religiosa, emettendo un decreto penale di condanna, convertito in una sanzione di 1125 euro. Il legale degli attivisti, Fausto Gianelli si è opposto al decreto e mercoledì 29 gennaio è prevista l’udienza. Riavvolgendo il nastro, ricordiamo che al termine dell’omelia e a turno, dal banco della chiesa si erano alzati in piedi per leggere brevi frasi tratte dall’enciclica ‘Laudato Si’ di Papa Francesco; frasi relative proprio alla tutela di madre terra e dell’ambiente. A quel punto era intervenuta la polizia che aveva accompagnato all’esterno i manifestanti che non avevano opposto resistenza, spiegando le proprie ragioni del gesto: sensibilizzare i fedeli dal loro punto di vista di ecologisti. La Curia non aveva sporto denuncia ma la querela era andata avanti d’ufficio. Il legale Gianelli, nel corso dell’udienza produrrà il video integrale dell’accaduto. "Indicheremo i testimoni. L’intervento – dice– è stato rispettoso del luogo e della celebrazione. I miei assistiti ritenevano che, terminata l’omelia del Vescovo, citando le parole del Santo Padre potessero attirare l’attenzione del pubblico sul tema del rispetto all’ambiente. L’intenzione era quella di fornire un contributo ad una celebrazione per renderla più attinente alla realtà. Non vi è stata la turbativa di una funzione". v.r.