Bortolazzi e Mortari a Camposanto. C’è Grillenzoni per il Cavezzo

In Eccellenza tre volti nuovi al Castelfranco (nella foto). A centrocampo arriva dalla Centese Luca Marchesini (’99), ex Fiorano e Anzolavino, da La Pieve i volti nuovi sono quelli di Aymane Balfakir (2004) difensore ex Carpi e Modenese, già alla Virtus agli Allievi, e della punta 2005 Nicolas Zenzola. In Promozione i primi due volti nuovi del Camposanto saranno in mediana col tandem ex Quarantolese composto da Alex Bortolazzi (’98) e Gianluca Mortari (’92). Nuovo portiere per la Sanmichelese con Andrea Paganelli (2003) ex Modena e Modenese che arriva dal Castellarano, mentre entra nello staff Alex Rinieri nella veste di collaboratore tecnico. Il Castelnuovo ha definito le uscite di Armaroli, Pedroni, Pederzoli, Nadini, Rebecchi, Schenetti e Marzillo, mentre lasciano Bosi per fine attività, Guglielmetti (farà il dirigente) e Di Guglielmo che va all’estero. A San Felice potrebbe arrivare il centrocampista 2003 Giovanni Acanfora dalla Quarantolese. In Prima nuovo rinforzo per il Cavezzo, che dopo Barbalaco dalla Quarantolese prende sempre dai gialloblù anche il centrocampista Tommaso Grillenzoni (2002) ex Correggese. Alla Solierese torna il centrocampista 2006 Daniele Lugli dal prestito a La Pieve, dalla Juniores sono promossi Di Stasio e Fall, torna anche Manicardi dopo la rottura del crociato. La Quarantolese dopo la retrocessione farà una Prima per stare in alto (si gioca sempre a San Martino Spino) e una rosa con appena 4 confermati: Bondioli, Malavasi, Mancini e Mari, mentre fra le uscite da registrare anche quelle di Bottazzi al Quistello e Zambelli al Sermide. In Seconda il Rivara rinforza l’attacco con la punta ’98 Marco Malagoli dalla Quarantolese.

