Botteghe storiche. Consegnate le targhe a K2 e Timbri Ellebi

Gelateria K2 e Ellebi Timbri sono ’Botteghe Storiche’. Il sindaco ha consegnato ai titolari la targa che si assegna alle attività che da almeno 50 anni (25 per le osterie) sono negli stessi locali e hanno, anche negli arredi, elementi di particolare interesse storico artistico, architettonico e ambientale o comunque sono particolarmente significative per la tradizione e la cultura della città. La consegna è avvenuta proprio all’interno delle due attività.

La Gelateria K2 di corso Canalgrande 67 è attiva dal 1969. E’ una delle prime gelaterie artigianali di Modena, si trova al piano terra di un palazzo storico e l’insegna che la caratterizza è la stessa dal 1971. Le attrezzature del laboratorio sono di tipo tradizionale così come la lavorazione del prodotto e le ricette trasmesse e mantenute nelle successive gestioni. La targa è stata ritirata da Alessandro Bompani in quello che è stato un vero e proprio pomeriggio di festa che K2 ha dedicato ai suoi clienti per festeggiare il prestigioso traguardo. La seconda targa è stata consegnata in piazzale Natale Bruni a Timbri Ellebi, attività a conduzione familiare avviata nel 1974 da Luigi Benassati e oggi portata avanti dalla figlia Patrizia. Sia l’insegna che parte degli arredi sono risalenti a cinquant’anni fa così come una macchina di lavorazione che testimoniano una consolidata attività di produzione e vendita di timbri in gomma e targhe di vari materiali. Il Comune di Modena ha istituito l’Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici nel 2008 a seguito della Legge Regionale 5 del 2008 sulla ’Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche dell’Emilia Romagna’.