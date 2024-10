Bper, 10 milioni a Laminam per lo sviluppo sostenibile

Laminam ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di finanziamento con BPER per 10 milioni di euro, attraverso il "Sustainability Linked Loan", un prodotto predisposto appositamente dalla Banca per agevolare i progetti di riduzione di impatto ambientale nei processi produttivi delle aziende, nel rispetto di specifici indicatori ESG. L’azienda fioranese, uno dei player di riferimento del settore ceramico italiano, è specializzata nella produzione di grandi lastre ceramiche: in particolare Laminam ha sviluppato di recente le lastre twO, caratterizzate da uno spessore di soli 2mm, realizzate con materie prime di origine naturale con un elevato contenuto di materiale riciclato, e sono totalmente riciclabili al momento del loro smaltimento. La somma – l’operazione di finanziamento è stata curata dal Centro Imprese Modena Sud, dalla Direzione Regionale Emilia Ovest e dall’Ufficio Corporate Lending – andrà a finanziare operazioni di sviluppo sostenibile dell’azienda, orientati al miglioramento dell’efficienza energetica. "La nostra Banca è protagonista ancora una volta del sostegno alle aziende nel processo di transizione sostenibile: vogliamo – ha affermato Cristian Berselli, Responsabile Direzione Regionale Emilia Ovest di BPER – essere un punto di riferimento per le imprese che vogliono intraprendere un cammino analogo". Evidenzia invece l’approccio "responsabile e orientato al futuro", il Ceo di Laminam Alberto Selmi, ad avviso del quale "finanziamento ci permetterà di continuare a innovare e migliorare i nostri prodotti, e sarà di supporto ai nostri futuri progetti di internazionalizzazione"