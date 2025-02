"Bruciava tutto, una grande paura"

"Sono sceso quando le fiamme erano già divampate: non si escludeva in quel momento che il rogo si fosse originato da una sigaretta lasciata vicino al divano, che poi ha preso fuoco. Una grande paura". A parlare è Claudio Bellucci, uno dei vicini di casa della pensionata e della nipote rimaste intossicate nel rogo esploso lunedì sera a Paganine.

Ieri mattina in tutta la località si avvertiva l’odore acre del recente incendio e, all’esterno dell’abitazione, era ancora presente il mobilio incenerito. Tutti, nel quartiere, si chiedevano come stessero le due donne.

"Per fortuna non erano a letto: se ne sono accorte subito; quando hanno visto le fiamme, sono corse fuori. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco con più squadre – racconta l’uomo –. Hanno impiegato tempo per spegnere il rogo: si era già allargato alle tende e agli altri mobili dell’abitazione.

Quando siamo arrivati erano coscienti ma preoccupate per Miky, un cagnolino nero e per il gattino, sempre nero che non usciva quasi mai. Sarebbe bello riuscire a ritrovarlo". Purtroppo il cane è deceduto a causa del fumo inalato nell’incendio. Ieri, invece, il vicinato si è mobilitato per ritrovare il gatto sfuggito alle fiamme.