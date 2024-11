"Bus e treni, gli agenti di polizia devono viaggiare gratuitamente"

"Estendere anche alla polizia locale la possibilità di viaggiare a titolo gratuito sui vagoni di Trenitalia in tutto il territorio regionale. Una possibilità già offerte alle forze dell’ordine che peraltro offre, praticamente a costo zero, una risposta in termini di sicurezza per personale viaggiante e cittadini". A sottoscrivere la proposta, già avanzata nei mesi scorsi dal sindacato della polizia locale Sulpl, è Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia. "In base a una delibera regionale del 2016 che disciplina le modalità di accesso ai servizi ferroviari nel territorio regionale, le forze di polizia in borghese e fuori servizio possono salire gratuitamente sulle carrozze di Trenitalia - spiega Giacobazzi -. La delibera peraltro prevede che al momento dell’accesso sul treno l’agente debba comunicare al capotreno la sua presenza e il numero di posto in carrozza affinchè possa essere contattato per intervenire in caso di necessità affiancando il personale Trenitalia o eventualmente in soccorso ai viaggiatori, anche alla luce dei numerosi episodi di aggressione al personale di Trenitalia".