Spaccio, due tunisini in manette

Viaggiavano in auto, probabilmente diretti verso i clienti con 17 dosi di cocaina e hashish e 5 panetti di hashish nascosti sotto il sedile anteriore, lato passeggero contenenti oltre mezzo chilo di droga. Sono scattate le manette, lunedì sera per due cittadini tunisini di 24 e 33 anni. A fermarli sono stati gli agenti della volante intorno all’1.30 del mattino.

La pattuglia, infatti, impegnata in un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tassoni ha notato una auto in sosta con il motore acceso, al cui interno si trovavano i due indagati. Insospettitisi, gli agenti si sono avvicinati al mezzo per poi controllare l’auto e i due occupanti. I due giovani tunisini si sono mostrati particolarmente agitati e ben presto il motivo del loro stato d’animo è venuto a galla: i corrieri della droga erano infatti in possesso di parecchia sostanza ma non solo. Infatti il 34enne aveva con sé anche 400 euro in banconote accartocciate, rinvenute all’interno di una tasca dei jeans, ed un coltello a serramanico, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ieri mattina, all’esito dell’udienza per direttissima il gip ha convalidato l’arresto degli spacciatori e disposto nei confronti dei due indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena.

Valentina Reggiani