"Via di Vittorio lasciata in stato di degrado"

Parte dai consiglieri comunali della Lista civica Progetto Campogalliano, Andrea Setti e Valeria Palazzo, l’interrogazione sullo stato di abbandono e degrado di via di Vittorio, "soprattutto nella prima parte arrivando da San Martino in Rio, fiancheggiante la zona artigianale/industriale. Alla luce di varie segnalazioni dei cittadini - affermano i consiglieri - abbiamo effettuato sopralluoghi e rilievi fotografici. Tra le situazioni più problematiche vi è l’abbandono di pneumatici; la presenza di un veicolo posto sotto sequestro che staziona da almeno un anno nella strada pubblica costeggiante via di Vittorio, cui se ne aggiunge un secondo nell’intersezione tra via Fermi e via Verdi; numerosi camion e camper che stazionano per giorni e notti sempre sulla strada costeggiante via di Vittorio in una sorta di campeggio temporaneo probabilmente non autorizzato; aiuole spartitraffico sfalciate con decespugliatore manuale, i cui residui d’erba non raccolti intasano le caditoie per l’acqua piovana con conseguenti possibili allagamenti delle corsie stradali". Posto che "tutto questo non solo dà la sensazione di un paese degradato e abbandonato, ma crea anche situazioni di poca igiene e sicurezza, vorremmo sapere se l’Amministrazione è a conoscenza di questa situazione e se reputa che ciò sia ‘accettabile’, nonché se condivide la nostra preoccupazione per i rischi per la salute pubblica dati dal proliferare delle zanzare e che il non pulire le strade dall’erba tagliata crea problemi di intasamento delle caditoie. Infine – aggiungono da Progetto Campogalliano – chiediamo come intenda agire l’Amministrazione per superare e rimuovere le citate problematicità".

m.s.c.