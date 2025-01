Calcio dilettanti

La Cittadella sta per piazzare un colpo fra i pali. Dalla Campania danno per fatto in biancazzurro l’arrivo di Andrea De Fazio, guardiano classe 2004 che arriva dalla Scafatese, quarta in classifica nel girone "I" di Serie D. Con i campani non ha mai esordito dal suo arrivo lo scorso 8 gennaio, dopo la prima parte di stagione giocata sempre in D al Flaminia Civitacastellana (girone "E") con cui invece aveva messo insieme 17 gettoni da titolare in campionato e una in Coppa. Calabrese di Vibo Valentia, squadra con cui è cresciuto, De Fazio ha vestito anche la maglia dello United Riccione (con mister Gori) nel 2022-23 quando appena 18enne era il vice di Pezzolato giocando 5 gare, mentre nella scorsa stagione è stato fra i protagonisti della promozione in Lega Pro della Pianese giocando da titolare 33 delle 34 gare più una di coppa. Nonostante la giovane età vanta già 57 gettoni in D e si candida subito come titolare al posto dell’acciaccato Piga (fermo per una borsite) dalla gara di domenica a San Marino. In Eccellenza nuovo innesto in difesa per il Formigine con Alessandro Iodice, centrale e terzino 2003 ex Sassuolo, Lentigione, Cittadella che arriva dal Borgo San Donnino. In Prima "D" il Polinago si rinforza con Fabrizio Selvallegra, seconda punta ’98 che arriva dall’Abruzzo dove ha giocato con le maglie di Ortona (stagione 2023-24), Spoltore, Lanciano e Sambuceto fra Eccellenza e Promozione. Nello stesso girone il Solignano scivolato a +2 dai playout (un punto in 4 gare) ha esonerato mister Gozzi e la squadra per ora è affidata al ds Andrea Cuoghi.

d.s.