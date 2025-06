"Calendario scolastico, niente allarmismo. Procederemo a settembre a scelte condivise"

Sul calendario scolastico solo decisioni condivise. La presidente della commissione Scuola Regioe Maria Costi interviene sui giorni di inizio dell’anno scolastico: "La Regione ha a cuore la scuola, la crescita e il benessere di studenti e studentesse, le condizioni di lavoro degli insegnanti e la vita delle famiglie. Dopo la pausa estiva, a settembre, in commissione inizieremo un percorso condiviso con istituzioni, sindacati, terzo settore, docenti, studenti e genitori e tutti gli altri soggetti interessati, per capire quale sia il calendario scolastico migliore per conciliare l’istruzione dei nostri ragazzi, il corretto funzionamento della scuola e le aspettative delle famiglie. Gli appelli al Ministro dell’istruzione rischiano di essere poco pertinenti: spetta alle Regioni il compito di fissare la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura. Più che dichiarazioni allarmistiche o in ordine sparso serve un confronto sereno e maturo. Arriveremo insieme a soluzioni condivise".