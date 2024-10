Camion abbatte una sbarra, traffico in tilt

E’ stata un’altra giornata da bollino rosso quella di ieri per gli utenti dei treni, specie della linea Modena-Carpi-Mantova. Questa volta però, all’origine dei ritardi e delle cancellazioni delle corse non c’è stato un danno alle infrastrutture ma un incidente ad un passaggio a livello. Peraltro, senza responsabilità da parte della rete ferroviaria. Un camion di grosse dimensioni, verso le 14.30, dirigendosi verso via Roosevelt ha infatti sfondato una delle sbarre del passaggio a livello di Cibeno mentre queste si stavano abbassando. Il tutto sotto gli occhi increduli degli altri automobilisti che erano fermi al semaforo in attesa del passaggio del treno. "Ero in macchina, fermo su via Roosevelt - racconta un testimone -. Mentre si abbassavano le sbarre ho visto un tir che proveniva dalla parte opposta, ossia da viale Manzoni o da viale Ariosto, che ha attraversato egualmente l’incrocio. La sbarra ha forato il telone del camion che, nel transitare, l’ha spezzata. Per fortuna non è passato alcun treno ma si è per un attimo temuto il peggio". L’incidente ha causato forti ripercussioni a livello di traffico e incolonnamenti di auto nelle vie Roosevelt, Manzoni, Ariosto, Tre Ponti. Sul posto sono la Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che hanno provveduto a regolare la viabilità, mentre i tecnici di RFI si sono messi all’opera: tuttavia il danno è risultato più serio del previsto rendendosi necessaria la sostituzione di una componente del passaggio a livello, con la conseguenza che lo snodo è stato presidiato a tutela del traffico stradale e ferroviario e i treni hanno dovuto ricevere autorizzazione per passare, e a velocità ridotta. Al traffico delle macchine si sono aggiungono i disagi per i pendolari: il ‘bollettino’ annovera un treno cancellato, quattro corse parzialmente soppresse, ritardi vari, per almeno otto treni, e per uno di questi fino a 50 minuti. "Un’altra giornata di disagi per i pendolari, che si aggiunge a quelle di giovedì, di sabato e di lunedì – interviene sul punto Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova - giorni nei quali si sono avute cancellazioni e ritardi a ripetizione, per i soliti guasti dei passaggi a livello e della linea ferroviaria in generale. Oggi (ieri per chi legge, ndr) RFI si proclama innocente (e in effetti lo è), ma negli altri casi non lo è per niente: tre giornate di disagi in meno di una settimana è veramente troppo! Sabato ci sono stati 2 treni parzialmente cancellati, un ritardo di circa 2 ore, due ritardi di circa 1 ora e 6 ritardi da 15 a 30 minuti circa".

Maria Silvia Cabri