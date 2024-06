Camion si ribalta e perde il carico di zucche

Un rocambolesco incidente si è verificato invece intorno alle 4 di ieri mattina a poche centinaia di metri dal casello di Modena Nord, all’altezza del chilometro 163, in direzione Milano, Saliceta San Giuliano. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della stradale di Modena Nord il conducente

di un tir, un salernitano 55enne che trasportava zucche ha perso improvvisamente il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail, per poi ribaltarsi. Buona parte del carico ha invaso la carreggiata e sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, i pompieri e le pattuglie della stradale. L’autista è uscito illeso dal mezzo ma al fine di recuperare il mezzo e ripulire la carreggiata dal carico si sono registrati disagi alla circolazione. Problemi alla viabilità anche ieri intorno alle 14 quando un camion, a causa di un pneumatico forato si è fermato sulla carreggiata nei pressi della Motorizzazione. A causa dell’ ‘ingombrante’ presenza sulla strada, infatti, si sono subito formate lunghe code. La situazione è stata subito gestita dagli agenti della Polizia locale.

v.r.