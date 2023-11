Canalchiaro, riapre un tratto per i pedoni

Da oggi sarà riaperto il tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a via Bertolda esclusivamente a pedoni e ciclisti per consentire l’assestamento del fondo stradale dopo l’intervento di ripavimentazione con ciottoli e lastre di selce. Contestualmente, il cantiere si sposterà includendo anche il tratto da via Tre Re a via San Giacomo.

La circolazione veicolare sarà sospesa e la sosta vietata da via dei Servi a via San Giacomo, incrocio compreso, e saranno operate alcune modifiche alla viabilità. Come per la prima fase di cantiere, sarà possibile raggiungere il tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a corso Duomo attraverso le strade parallele e laterali, grazie a una temporanea revisione della circolazione in alcune vie che consente di bypassare l’area di cantiere. In particolare, in via Bonacorsa è invertito il senso unico di marcia, con direzione consentita da via Carteria verso corso Canalchiaro; in via Leodoino Vescovo è obbligatoria la svolta a sinistra in via Bonacorsa; in corso Canalchiaro è obbligatoria la svolta a sinistra in via dei Servi; in via Bertolda, nel tratto da corso Canalchiaro a via Stella, così come in via Balugola e piazzale Torti, in via Tre Re, via San Paolo e via San Giacomo la circolazione è a doppio senso alternato con diritto di precedenza ai veicoli con direzione corso Canalchiaro.