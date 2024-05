Cane salvato dopo il nubifragio. Era intrappolato nel fango

Emergono nuovi particolari su quanto accaduto durante la straordinaria ondata di maltempo che lunedì scorso ha investito Vignola, Savignano e i comuni limitrofi. A Savignano, durante un pattugliamento, i carabinieri della stazione locale hanno messo in salvo un cane che era rimasto intrappolato in un’abitazione invasa dall’acqua e dal fango, a seguito dell’esondazione del torrente Rio D’Orzo. Per un altro, invece, non c’è stato nulla da fare. A salvare il cane nero di razza meticcia che si trovava rinchiuso in un box il carabiniere scelto Gabriele Fiori, che ha afferrato l’animale per la collottola, riuscendo a estrarlo dal fango e a consegnarlo all’Appuntato Scelto Vittorio Colombini, il quale, ha poi restituito l’animale alla proprietaria. I carabinieri hanno dovuto farsi strada con dei badili e hanno dovuto forzare dei lucchetti per aprire il box.

m.ped.