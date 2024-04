Canonica, restauro da un milione di euro

Un milione di euro da parte del Ministero del Turismo. E’ quanto riceverà, a titolo di finanziamento, il Comune di Formigine per il recupero e il restauro della canonica che fa parte del monumento più antico sul territorio formiginese, ossia la Pieve di Colombaro, che è tappa del cammino religioso ‘Via Romea Germanica Imperiale’. Attualmente in disuso poiché inagibile a seguito del sisma del 2012, il complesso è nelle disponibilità del Comune di Formigine in forza di un contratto in forza di un contratto stipulato con il Comune di Modena nel 2018, ed in vista dell’anno giubilare (2025) e dei cammini religiosi.