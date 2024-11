"Canyoning, così riscopriamo il territorio"

Grazie all’attività dell’associazione ‘A Ovest del Cimone APS’ con sede a Pievepelago ma che opera anche sui comuni di Fiumalbo e Riolunato, una importante novità va ad ampliare l’offerta turistica del nostro Appennino per chi ama le attività all’aria aperta. Si tratta del canyoning cioè della discesa in acqua dei torrenti montani, con tutte le attrezzature per farlo in sicurezza. "I volontari della nostra associazione no profit –dice il presidente Emilio Lenzini- hanno tracciato, pulito e segnalato di bianco-celeste il ’Sentiero dei Pozzi e Mulini’ situato fra Roccapelago e Sant’Annapelago, caratterizzato da spettacolari pozze e salti d’acqua. Per rendere sicuro l’accesso sono anche state posizionate corde nei punti più ripidi ed esposti. Questo percorso – continua Lenzini – consente anche di vedere le rovine di metati, mulini, alcune fornaci per l’antica preparazione della calce ed una cava di pietra dismessa, passando così accanto ad un esauriente spaccato della vita di ieri. La varietà degli ambienti attraversati si rispecchia anche nelle numerose specie arboree che si possono ammirare lungo il tragitto. Abbiamo comunque in programma alcuni interventi per migliorarne la fruibilità attraverso il posizionamento di cartelli tematici nei punti di maggiore interesse". "Ci fa piacere – conclude – che alcune guide e istruttori locali abbiano iniziato a includere questo percorso nelle loro proposte perché questo, oltre a gratificare il nostro lavoro, valorizza il territorio diffondendo la conoscenza delle sue bellezza". Quest’anno ha poi riservato novità anche per l’escursionismo più tradizionale. L’associazione "A Ovest del Cimone" ha infatti completato il percorso ‘Grande Anello dello Scoltenna’ di 77 chilometri: si tratta di un sentiero simbolo che va ad abbracciare i tre Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. "Un percorso bellissimo – spiega Lenzini- percorribile come Trekking ma anche in MTB ed e-Bike (sul sito e sull’app dell’associazione è scaricabile la traccia). Si sta provvedendo alla graduale installazione della cartellonistica appositamente creata, cui faranno seguito altre iniziative sentieristiche nei tre comuni dell’alto Frignano. Per questo ringraziamo fin da ora i nostri soci volontari che continuano a ripulire i sentieri dove c’è bisogno di un intervento e collaborano per tutte le operazioni organizzative e burocratiche per portare avanti l’associazione". Un anno d’oro a S.Annapelago per l’associazione che propone il ‘Sentiero delle cascate’ con migliaia di visitatori sul percorso escursionistico che raggruppo ben sei suggestive cascate, confermando vincente la promozione turistico-ambientale della zona.

Giuliano Pasquesi