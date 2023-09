Caos porta a porta : "Task force? Costi in più. Il contratto con Hera prevede già quei servizi"

Davanti all’annunciata task force di Hera e Comune – con tanto di polizia municipale al seguito – per combattere gli abbandoni di rifiuti il centrodestra si chiede "quanto costi ai cittadini questo ennesimo tentativo di mettere una pezza a un progetto fallimentare". "Ricordiamo – dice Elisa Rossini di Fratelli d’Italia – per chi se lo fosse dimenticato, che il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino pianura e montagna, che si è aggiudicato nel 2021 la Rti costituito da Hera spa, Giacomo Brandolini Soc. Coop ed Ecobi Consorzio Stabile Soc. Coor. Arl, costa già al Comune 882.414.045 euro".

"Lo schema di quel contratto di servizio all’articolo 6 prevede infatti già l’obbligo a carico del gestore di svolgere a regola d’arte le attività oggetto del contratto – continua Rossini – ponendo nel disciplinare a carico del gestore stesso la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura, giacenti sulle strade o aree pubbliche o private a uso pubblico. Addirittura all’articolo 34 del disciplinare tecnico si legge: "Al fine di poter gestire in maniera ottimale il periodo di transizione verso la situazione a regime e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione rifiuti e raccolta differenziata, il gestore affidatario dovrà realizzare interventi informativi e comunicativi. Le azioni di sensibilizzazione avranno l’obiettivo di comunicare le novità rispetto ai servizi di raccolta trasmettendo alla cittadinanza gli obiettivi ambientali dei cambiamenti prospettati".

Non solo, in caso di inadempimenti del gestore si può anche arrivare alla risoluzione del contratto. Nonostante tutto questo a fronte di un servizio evidentemente inadeguato il Comune di Modena ha già inviato ad Atesir ed Hera un elenco dei servizi integrativi da attivare tra i quali ad esempio il potenziamento dello spazzino di quartiere, la raccolta domiciliare carrellato in area di proprietà privata, la fornitura di nottolini con chiave unificata per il servizio di raccolta interna androni per un incremento che si desume pari a 1.199.167 euro ai quali il Comune ha fatto fronte attraverso l’utilizzo di avanzo di bilancio – ricorda Elisa Rossini –. A questo punto vorremmo sapere quanto ammonta il costo degli ulteriori servizi aggiuntivi richiesti a partire dal mese di settembre 2023 ad Hera con riferimento a tutor, squadre di tecnici. Con l’aggiunta, a quanto pare, anche di agenti della polizia locale e mediatori culturali. Crediamo sia tempo di prendere atto che le gravi carenze del sistema di raccolta rifiuti non siano da attribuirsi – come parrebbe intendere l’amministrazione istituendo la ’task force degli abbandoni’ – ai cittadini incivili o ignoranti, ma ad un sistema che non funziona e sul quale occorre un profondo ripensamento".

Sulla task force interveniene anche Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia: "Mesi a raccontare dei grandi successi di questa modalità e adesso scende in campo la task force, un cortocircuito che sa tanto di ennesima evidenza di quanto l’assessore Filippi stia in tutti i modi attuando un’operazione rianimazione per nulla credibile Occorre infatti ricordare che tutte queste operazioni scellerate, che partono dallo spazzino di quartiere passando per i tutor, fino ad oggi hanno avuto un costo aggiuntivo che spesso rimane nebuloso e poco trasparente".