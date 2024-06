Carambola in auto . Muore infermiere. Ferito il figlio di 8 anni: è in rianimazione

di Valentina Reggiani

Silenzio e dolore per l’ennesima perdita difficile da accettare. Un’altra colonna portante del Pronto soccorso venuta meno all’improvviso. Erano sotto choc, ieri, infermieri, medici e tutto il personale del Pronto soccorso del Policlinico di Modena per la morte di Michelino Davide Moccia, infermiere 59enne del nosocomio, in servizio da 30 anni, deceduto in un tragico incidente giovedì sera nel bolognese. Ora il pensiero è rivolto a suo figlio: un bambino di otto anni che si trovava in auto con il papà e che ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Bologna, dove è stato trasferito insieme al 59enne una volta estratto dalle lamiere. Moccia si è spento subito dopo l’arrivo in ospedale mentre il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime. Sono in corso accertamenti per far luce sulla tragica dinamica dello schianto: intorno alle 21.30 di giovedì sera Moccia stava percorrendo la Porrettana, in territorio di Sasso Marconi quando all’improvviso la Citroen C4 condotta dal sanitario si è schiantata contro il guard rail per poi invadere la corsia opposta ed essere centrata in pieno dall’auto che arrivava nell’altro senso di marcia. Lo schianto, tremendo, è avvenuto prima che l’auto imboccasse il raccordo di adduzione verso il casello dell’A1: Moccia ha perso il controllo della sua auto e, per motivi adesso al vaglio della Polstrada Bologna Sud, è andato a sbattere contro il guard-rail alla sua destra. Uno scontro violento, che ha spinto l’auto verso l’altra carreggiata, dove intanto stava sopraggiungendo una Suzuki Vitara, con a bordo un bolognese di 66 anni e una 63enne di origini brasiliane. Lo scontro è stato quasi frontale. Le condizioni di Moccia e di suo figlio sono apparse subito gravissime. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto con più squadre per estrarre le vittime dalle lamiere. Papà e bimbo sono stati portati all’ospedale Maggiore in condizioni di massima gravità. L’infermiere modenese è morto poco dopo. Meno gravi le condizioni della coppia a bordo dell’altra macchina. Le indagini da parte della Polstrada sono ora in corso per far luce sull’ennesimo dramma della strada.

L’infermiere si è spento a 15 giorni di distanza dalla morte del collega Franco Tenace, altra figura storica del Pronto soccorso del Policlinico, deceduto a soli 54 anni a causa di una malattia.