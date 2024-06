Carpi, ecco le tue avversarie

Milan Under 23 (che si chiama Milan Futuro) e Legnago. C’erano due soli dubbi sul girone del Carpi e sono stati sciolti ieri con la pubblicazione, da parte della Lega Pro, dei tre raggruppamenti della Serie C 2024-25. I biancorossi, come da pronostico, sono stati inseriti nel "B", quello di Centro Italia, in cui le due squadre più a Nord sono appunto i baby rossoneri, ripescati al posto dell’Ancona e col campo a Solbiate Arno, e il Legnago, che geograficamente è stata giudicata più al sud rispetto a Clodiense e Pergolettese per traslocare dal girone "A" al "B". Le altre 17 rivali erano già ampiamente note: i due derby regionali con Rimini e Spal, poi le liguri Entella e Sestri Levante, le marchigiane Ascoli e Vis Pesaro, le umbre Ternana, Perugia e Gubbio, le toscane Arezzo, Lucchese, Pontedera e Pianese, le abruzzesi Pineto e Pescara, la molisana Campobasso e la sarda Torres. Un girone impegnativo, che assomiglia a una B2 sia per chilometri da fare, sia per il blasone delle rivali (2 retrocesse dalla B su 4 sono qui, nessuna nel "C") con altre quattro società che come il Carpi sono state in A nell’ultimo decennio, Ascoli, Perugia, Pescara e Spal. "Ci aspetta un campionato impegnativo - il commento del presidente Claudio Lazzaretti - e ricco di grandi piazze che siamo pronti a vivere con chi ama i nostri colori. Riportare grandi squadre e grandi tifoserie nel nostro "Cabassi" rappresenta uno stimolo in più, condito dalla necessità di dover allestire una rosa ricca di giovani ma allo stesso tempo pronta a ad affrontare un campionato che vede come primo obiettivo il consolidamento della categoria".

Date. Come noto si parte il 25 agosto, i tre turni infrasettimanali sono quelli del 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo, si chiude il 2024 con la sosta del 20 dicembre, mentre la regular season termina il 17 aprile. Definite anche le date della Coppa, anche se non ancora gli abbinamenti: primi due turni eliminatori domenica 11 e 18 agosto, poi si va al mercoledì con gli ottavi il 27 novembre, i quarti il 18 dicembre, le semifinali su andata e ritorno il 22 gennaio e 12 febbraio, le finali il 26 marzo e il 9 aprile.

Primavera. Definiti anche il girone e le date della Primavera 4 guidata da Roberto Valmori. Il Carpi è nel girone "A" a 11 squadre con Alcione, Caldiero, Giana, Legnago, Novara, Pontedera, San Marino Academy, Sestri Levante, Trento e Clodiense. Le prime 5 si qualificano ai playoff per stabilire due promozioni. Si parte il 21 settembre, si chiude il 5 aprile, con 4 soste (2 novembre, dal 21 dicembre all’11 gennaio, 15 febbraio e 8 marzo), playoff dal 12 aprile fino alle finali del 10 e 17 maggio.

Davide Setti