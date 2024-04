Carpi, i "baby" si mettono in luce a San Donà e Viadana

Se per la prima squadra del Rugby Carpi (già salva) è stato l’ultimo fine settimana di sosta, col campionato di Serie C che tornerà domenica 14 per l’ultima gara sul campo di Ferrara, il fine settimana appena finito ha messo sotto i riflettori le giovanili. Le squadre Under 8, Under 10 e Under 12 hanno partecipato con 32 bimbi al prestigioso Torneo Città di San Donà di Piave "Memorial Adriano Pila", giocando tante sfide di un alto livello contro le migliori squadre del Nord Italia. L’Under 14 invece ha preso parte al Torneo "Memorial Sidiki" a Viadana chiudendo al sesto posto su dodici squadre al via. Intanto, la formazione Under 18 del Carpi allestita assieme al Formigine si prepara per la ripresa del Girone Regionale dopo la sosta che la vedrà impegnata per la 10^ giornata domenica 14 il Rugby Pieve in trasferta dalle 12,30. Sempre domenica a mezzogiorno i ragazzi dell’Under 16 si misureranno sul campo del Rugby Jesi per il 13° incontro del Girone Interregionale.