Carpi in Sardegna per sfidare la Torres: obiettivo playoff in Serie C

Saranno 180’ di passione quelli che attendono il Carpi nelle ultime due sfide di regular season, con la speranza in casa biancorossa che non siano anche le ultime due gare della stagione. Oggi la squadra di Serpini raggiungerà in aereo la Sardegna per sfidare domani alle 15 la Torres a Sassari nella corsa a uno dei due posti playoff (4 squadre per 2 piazze) ancora vacanti. "Veniamo da una settimana affrontata bene – le parole di mister Cristian Serpini – in cui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Lunedì sarà gara vera, importante per entrambe. Loro con un pari non hanno la certezza di blindare il terzo posto, noi dobbiamo ripetere la gara di Terni contro un avversario di blasone. Quello che posso dire è che tenteremo fino all’ultimo secondo di coronare il sogno dei playoff". I sardi sono a +4 sul Pescara che va a Legnago e vengono 8 punti nelle ultime 4 gare. "La Torres ha grandissima qualità sugli esterni e in attacco è devastante - prosegue Serpini – perché può giocare sia con 3 di movimento che con 3 di struttura come Nanni e Zamparo. Ma io sono fiducioso. Dovremo giocare in modo aperto, anche perché non sappiamo arroccarci e cercare di tenere la palla". Il tecnico ha ancora tanti dubbi. "Amayah ha fatto il riscaldamento poi aveva la febbre – spiega – vediamo se partirà, Fossati invece non recupera. La scelta sulla squadra la farò in base a chi sta meglio e all’avversario. Anche un pari sarebbe oro colato perché è difficile fare previsioni su una quota playoff: potrebbero bastare anche solo 3 punti negli ultimi 180’, ma potrebbero anche non bastare 4 se arrivano altri risultati. L’unica cosa da fare è prendere una gara alla volta e dare il massimo a cominciare da Sassari".

Programma. Domani alle 15 si gioca la penultima giornata: Sestri-Ascoli, Torres-Carpi, Arezzo-Lucchese, Gubbio-Milan U23, Campobasso-Perugia, Legnago-Pescara, Ternana-Pianese, Pontedera-Rimini, Vis Pesaro-Spal, Pineto-Entella. Clas. Entella 81, Ternana (-2) 70, Torres 65, Pescara 61, Arezzo 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Pianese 53, Rimini (-2) 50, Pontedera e Gubbio 45, Perugia e Carpi 44, Campobasso 40, Ascoli 39, Lucchese (-6) 36, Milan U23 33, Spal (-3) 31, Sestri 27, Legnago 26.

Dal campo. Restano a casa Sall squalificato, e gli infortunati Fossati (seguirà i compagni ma è indisponibile), Tcheuna, Verza e Forapani, da valutare Amayah per la febbre. Nei sardi squalificato Diakite.

TORRES 3-4-2-1: Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Mastinu, Guiebre; Scotto, Fischnaller; Zamparo

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Calanca; Mandelli, Amayah, Figoli; Casarini; Cortesi, Gerbi. All. Serpini.

Arbitro: Totaro di Lecce

Davide Setti