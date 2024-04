Carpi, la forza dei numeri per la volata finale. Oggi il giudice manderà i biancorossi a più 4

A San Mauro sono arrivate le conferme che il Carpi capolista cercava. La settima vittoria consecutiva, l’undicesima nelle ultime 12 gare, i 13 risultati utili di fila (11 vittorie e 2 pari) con 25 reti segnate e appena 7 subite (7 clean sheet) che valgono il miglior score del girone di ritorno e soprattutto i 13 punti rosicchiati al Ravenna negli ultimi mesi sono il biglietto da visita con cui la squadra di Serpini si presenta al rush finale delle ultime 3 giornate. Questi sono dati inconfutabili, come il +2 in classifica sulla squadra di Gadda, che ha avuto la sfortuna di presentarsi alle gare prima della sfida del "Cabassi" nel suo momento più nero, segnato dai ko interni con Fanfulla e Lentigione. Il resto sono cose che sono fuori dall’ambito decisionale di Carpi e Ravenna, come il caso della Pistoiese che dopo 2 forfeit oggi verrà estromessa dal campionato. Un fatto che si configura in base all’articolo 53 delle Noif del quale le altre 17 società del girone sono semplici spettatrici. Come sempre accade quando c’è un incidente ci sono danni collaterali che coinvolgono alcuni soggetti invece di altri. Il Carpi, che con i toscani aveva conquistato 4 punti rispetto ai 6 del Ravenna, come è noto passerà dal +2 al +4 in classifica. Allo stesso tempo il Forlì con la classifica attuale sarebbe ormai certo dei playoff (+4 sul San Marino con lo scontro favorevole) mentre senza i 6 punti conquistati con la Pistoiese (contro i 3 soli del San Marino) arriverà domenica a Carpi con l’obbligo di vincere per blindare quei playoff che da mesi mister Antonioli ribadisce essere l’obiettivo che la società romagnola insegue da una vita. Lo stesso casuale epilogo era accaduto a inizio ritorno, con il Ravenna che il 7 gennaio aveva vinto in carrozza 3-0 al "Melani" contro una Pistoiese con il 90% della rosa che non si era mai allenata e giocatori in campo dopo essere arrivati in città la sera prima, mentre la squadra di Serpini a fine gennaio aveva trovato una Pistoiese (avanti 2-1 all’intervallo) con 21 giorni di conoscenza in più alle spalle, che nelle gare successive avrebbe raccolto poi gli unici 5 punti del ritorno. Allora nessuno aveva gridato allo scandalo, come nessuno hai mai pensato di sminuire i meriti del Lentigione terzo, che a Pistoia ha vinto contro la Juniores. Ora probabilmente andrebbe tenuto lo stesso rispettoso silenzio.

Davide Setti