Carpi pensa a Cavallini e Casarini

Rinfrancato dal successo di Legnago, sul campo il Carpi ha ancora tre impegni prima della sosta di fine 2024 (Torres e Sestri per finire l’andata e Rimini prima di ritorno), ma radiomercato sta già cominciando ad accostare ai biancorossi i primi nomi per la finestra che aprirà ufficialmente il 2 gennaio. Il Carpi prenderà un difensore a sinistra, dove è tornato di moda il nome di Giacomo Cavallini (2004) promesso e poi mai dato dalla Reggiana in estate dopo che i granata lo avevano lanciato titolare nelle prime giornate, poi però l’ex Caratese è sparito dalle rotazioni di Viali (ultima presenza il 15 settembre) e così ora potrebbe arrivare in prestito. Poi sicuramente arriverà un centrocampista per sostituire l’infortunato Forapani. Da Torre del Greco ogni giorno arrivano conferme sulla trattativa per portare in biancorosso il centrocampista carpigiano Federico Casarini (’89). La grave crisi economica dei campani (già penalizzati di -4 per i mancati pagamenti di Irpef e Inps di luglio e agosto…) ha spinto Casarini, che ha un accordo fino al 2026 con la Turris, a iniziare un dialogo col Carpi per avvicinarsi a casa, anche se per ora le parti sono ancora distanti sull’ingaggio dell’ex Bologna. Gli altri due dubbi su cui sta riflettendo il Carpi sono di natura tattica (Casarini, che nasce mezz’ala, da un anno e mezzo alla Turris gioca da play e lì c’è l’insostituibile Mandelli) e di rotazioni sui giovani, visto che Forapani da rimpiazzare è un under.

Scuole. Il Carpi rafforza la sua collaborazione con le scuole superiori della città. Nell’ambito di questo progetto, la società biancorossa ha istituito la figura degli "studenti delegati ai rapporti col Carpi" nominandone 8 in tutto, 2 per ognuno dei 4 istituti superiori carpigiani, il liceo scientifico "Fanti", l’Itc "Meucci", l’Itis "Da Vinci" e l’Ipsia "Vallauri". Questi 8 ragazzi avranno il compito di promuovere e facilitare iniziative congiunte, che spaziano da eventi sportivi e progetti educativi a incontri formativi. "Siamo orgogliosi di dare sempre più spazio alle nuove generazioni carpigiane – spiega il dg Enrico Bonzanini – e questa iniziativa certifica la volontà di instaurare collaborazioni attive con gli studenti e i giovani. Loro sono il nostro presente e il nostro futuro. Queste nomine hanno l’obiettivo di farli diventare parte attiva del progetto biancorosso, oltre che di portare sempre più ragazzi allo stadio".

Dal campo. Ieri alla ripresa fermo Nardi per un problema muscolare.

Davide Setti