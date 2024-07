Carpi, Romeo nuovo segretario. Tra i pali è in partenza Viti

Lo avevamo dato in anteprima un mese fa ma ora è anche ufficiale. Giuseppe Romeo è il nuovo segretario generale del Carpi. Una figura imprescindibile nel club biancorosso dopo la promozione in Serie C, visto che Giancarlo Setti, che ha svolto in modo eccellente questo in carico nei tre anni D, seguirà la parte riguardante il settore giovanile. Classe ’87, Romeo dal 2016 al 2021 ha lavorato alla Reggiana come segretario del settore giovanile e poi come team manager della Beretti, passando 3 anni fa al Fiorenzuola dove ha ricoperto fino al 30 giugno il ruolo di segretario generale. "Arrivo in un club prestigioso – le sue prime parole - che ha importanti ambizioni sportive e tecniche: accetto questa sfida con grande entusiasmo ed inizierò sin da oggi a programmare la prossima stagione con la Società. Da osservatore esterno ho potuto apprezzare l’entusiasmo con il quale la piazza e i tifosi hanno accompagnato la scorsa stagione. Arrivare qui rappresenta una responsabilità importante, che dovrò sapermi conquistare". Intanto il Carpi ha ufficializzato l’addio del portiere Lorenzo Viti, classe 2004 rientrato all’Arezzo e protagonista della promozione con 7 gettoni fra campionato, coppa e poule scudetto. Aveva cominciato da titolare, poi l’infortunio alla prima giornata col Prato lo ha portato all’operazione al menisco con stop fino a fine novembre. Quindi il rientro con la Sammaurese e il nuovo problema muscolare che ha dato via libera a Lorenzi. Poi nel finale di stagione Serpini lo ha schierato in 3 delle ultime 4 gare, in cui è stato più volte decisivo. Quella col Carpi è stata per lui la terza promozione in C di fila dopo quelle con San Donato e Arezzo.

d.s.