Carpi, Serpini sorride. Recuperato Arrondini

Con il rientro di Verza e Cortesi e un Arrondini che si avvicina al 100% è un Carpi con ampie scelte un po’ ovunque quello che si avvicina alla sfida di domani a San Mauro, quart’ultima tappa della volata per la Lega Pro. Ieri mister Serpini ha potuto recuperare anche Cecotti e Larhrib, che avevano saltato giovedì l’allenamento del pomeriggio per via della febbre. Oltre a Tentoni infortunato e a Maini che probabilmente non verrà convocato, l’unico altro assente dovrebbe essere Rossini: il difensore, fermatosi prima di Pasqua ad Agliana, ha avuto buone notizie dall’ecografia alla coscia, ma sente ancora dolore per un edema e solo oggi verrà deciso scorsa fare, anche se è difficile che venga rischiato, considerando anche che già al centro della difesa Calanca (come Verza e Forapani) è diffidato. Davanti a Lorenzi nel 4-3-1-2 dunque spazio a Verza, Calanca, Zucchini e Cecotti, in mediana ci saranno Rossi e Forapani a supporto di Mandelli, in attacco pronto a riprendersi il suo posto Cortesi alle spalle di Saporetti e Sall, con Arrondini che si candida per una staffetta nella ripresa.

Scuole. Era uno stadio "Cabassi" dalle tribune sold out (nella foto) quello che ha accolto giovedì mattina l’assemblea d’istituto dell’Itc "Antonio Meucci" di Carpi, nel segno di continuità della collaborazione fra la società biancorossa e le scuole del territorio. Il Carpi ha aperto le porte della propria casa ospitando gli studenti che hanno potuto dialogare con gli atleti della prima squadra Lorenzi, Maini, Tcheuna, Rossi, Saporetti e Sall.

Pistoiese. Come ogni giorno ecco l’aggiornamento sul triste teatrino degli "orange", che come noto dopo il forfeit di Lodi alla prossima mancata presentazione saranno esclusi dal campionato. Al 99% la gara di domani col Sangiuliano si giocherà, come già anticipato, a porte chiuse visto che non ci sono soldi per steward, biglietteria e servizi di sicurezza vari. La Pistoiese ha infatti trovato i 4mila euro (da pagare con assegno circolare) da depositare sul proprio "conto-campionato", ormai vuoto da 15 giorni, condizione obbligatoria per ogni squadra prima di giocare una gara casalinga. Non avendo più allenatore, dirigenti e team manager (la distinta di gara la firmerà il capitano…) ed essendo tornata a casa la maggior parte dei giocatori (rimasti senza alloggi, i cui affitti non sono mai stati pagati), scenderà in campo per larga parte la Juniores, con buona pace di chi invece da metà gennaio a fine marzo ha affrontato una squadra con una rosa almeno "presentabile", che ha colto anche gli unici punti (una vittoria e 2 pari) del girone di ritorno. Davide Setti