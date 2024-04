Carpi, sfida salvezza a Cingoli la Carpine riceve il San Lazzaro

Entra nel vivo con le ultime 4 giornate la difficile scorsa salvezza della Pallamano Carpi in Serie A Gold. I bianconeri, sempre ultimi, giocano alle 18 sul campo di Cingoli, quint’ultima in classifica (-1 dalla salvezza diretta) ma col miglior attacco del campionato per cercare il primo successo esterno della stagione (fin qui 10 ko su 10 trasferte) e cercare almeno di mantenere il -1 su Rubiera (di scena a Trieste) in vista dello scontro salvezza di sabato 20 in casa dei reggiani. Sempre out Jurina, Nocelli e Marques Costa. Le altre gare: Conversano-Cassano, Trieste-Rubiera, Merano-Albatro, Eppan-Bozen, Brixen-Sassari, Pressano-Fasano. Classifica: Fasano 37, Brixen 36, Merano 34, Bozen 32, Conversano 31, Cassano 30, Sassari 29, Albatro 16, Eppan 15, Cingoli 14, Trieste 12, Pressano 9, Rubiera 7, Carpi 6. Riparte anche la Serie B con la quart’ultima giornata e la capolista Carpine, già certa dei playoff, riceve alle 18,30 il San Lazzaro quarto, giocano domani il Rapid Nonantola con l’Imola e il Modena a Rubiera. Classifica: Carpine, Parma e Ferrara 33, San Lazzaro 31, Rubiera 25, Faenza 24, Estense (-6) 23, Rapid 17, Modena 12, Imola 11, Romagna e Valsamoggia (-3) 5, Sportinsieme (-3) 0.